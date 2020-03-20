Coronavirüs nedeniyle birçok işyeri evden çalışma sistemine geçti veya çalışanlarına yıllık izin kullandırıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendire bu konuda yasal haklar nelerdir? Çalışanların izin hakları hangi kapsamda geçerli oluyor? Milliyet'in bir haberine göre çalışanların yıllık izin kullanma şartları ve detayları nelerdir işte bilinmesi gereken haklar...

Koronavirüs salgını nedeniyle işin durması veya tamamen tatil edilmesi halinde başvurulabilecek bir yöntem de işçiye birikmiş yıllık ücretli izinlerini kullandırmaktır. Yıllık izin kullandırma işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, işçi kural olarak bu yönde verilecek emir ve talimata aykırı davranamaz. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, işverenin bu yönde vereceği bir emir ve talimat ancak işçinin hak ettiği bütün izni kesintisiz kullanması yönünde olabilecektir. Yıllık iznin bölünmesi ancak işçinin onayı ile mümkün olduğundan, yıllık iznin sadece bir kısmının kullandırılması amaçlanıyorsa işçiden bu yönde onay alınması gerekecektir.