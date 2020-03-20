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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
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    İsim değişikliği nasıl yapılıyor? İsim değişikliği yapmak kolay mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    İsim değişikliği nasıl yapılıyor?
    İsim ve soyadı değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Nüfusumda yazan isim başka, benim kullandığım isim başka. Artık tüm çevremin beni tanıdığı ismimin resmi kayıtlara girmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?
    Evet vatandaşlar artık, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadlarını, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek. Bunun için bir dilekçe ile nüfus müdürlüğüne başvurmanız yeterlidir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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