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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 10:27
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    • 20.03.2020 10:27
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    ları yeniden yükselişe geçti | 20 Mart 2020 nda son durum

    'de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı felç etti. Özellikle ülkelerin ekonomilerini yerle bir eden koronavirüs binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine dair endişelerin artması sonrası piyasalarda gözlenen sert düşüşler, merkez larının attığı adımlar ve hükümetlerin açıkladığı teşviklerle bugün pozitife döndü. larında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

    Asya borsaları yeniden yükselişe geçti

    Dün, İngiltere Merkez sı (BoE) son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdı. ABD Merkez Bankası () da küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak i dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.

    Bu gelişmeler sonrasında, Çin Merkez Bankası (PBOC) günlük yuan referans kurunu 7,1052 ile 12 yılın en zayıf seviyesinde belirledi.

    Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,79 artarak 2.750,41 puan oldu.

    'da Sensex endeksi yüzde 4,29 artışla 29.501,46 puanda, 'da Hang Seng endeksi yüzde 4,28 yükselişle 22,638,65 puanda ve 'de Kospi endeksi yüzde 7,44 primle 1.566,15 puanda seyrediyor.

    piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kaybıyla 109,9 seviyelerinde hareket ediyor.

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    Haberler Ekonomi Asya borsaları yeniden yükselişe geçti | 20 Mart 2020 Asya borsalarında son durum
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