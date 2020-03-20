Altın fiyatları yükselişle kapattı! 20 Mart anlık yarım, çeyrek ve gram altın alış satış ne kadar oldu?

20 Mart anlık yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Altın fiyatlarını anlık olarak takip edenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?