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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 13:17
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    • 19.03.2020 13:22
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    Son dakika: duyurdu: Her 6 saatte bir kontrol ediyoruz

    Son dakika haberleri... , "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan duyurdu: Her 6 saatte bir kontrol ediyoruz

    Son dakika haberleri... , "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

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