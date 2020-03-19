Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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