Tüm dünyayı endişelendiren ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs vakaları sonrasında çeşitli önlemler alınmıştı. Bu anlamda en çok merak edilen kamu kuruluşlarında çalışanların durumu olmuştu. Pandemi haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle idari izin konusu bir kez daha gündeme geldi.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişiler izinli olacak. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.