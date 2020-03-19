Fındık destek parası yattı mı? Fındık destek ödemeleri, üreticilerin gündeminde yer alıyor. Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan fındık destek ödeme tarihi merak ediliyor. Fındık üreticisi vatandaşlar destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Desteklemeler üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Peki, fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar
2020 FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Fındık destek ödemeleri bakanlık tarafından belirlenen takvime göre yapılıyor. Fındık ödemeleri, destekleme başvurusunda bulunan vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık paralarının T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuru tarihinden itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
2020 yılında fındık destek ödemelerinin Mart ayının sonu ya da Nisan ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor.
FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?
* Çks ve FKS kaydı olmayanlar,
* Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar,
* Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar,
* Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Devlet fındık destekleme ve alan bazlı gelir desteğinden faydalanmak için; alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve kayıt güncellemeleri gerekmektedir. Fındık destekleme almak isteyenler il/ilçe müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile başvurabilirler.
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1), DEVLET FINDIK DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ
b) Fındık üretici belgesi.
Ziraat Bankasınca yapılan bilgilendirmeye göre fındık paraları ödeme tarihlerinde, çiftçilerin T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre belirtilecek tarihlerde, çiftçi ve üreticilerin TARIMSAL DESTEKLEME HESAPLARINA aktarılacak.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Mart ayı itibarıyla güncel fındık fiyatları şu şekilde:
TMO Fındık Fiyatı: 16,50 TL – 17,00 TL
Akçakoca Fındık Fiyatı: 19,70 TL – 20,94 TL
Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,09 TL – 18,82 TL
Düzce Fındık Fiyatı: 16,90 TL – 20,94 TL
Fatsa Fındık Fiyatı: 18,08 TL – 20,00 TL
Giresun Fındık Fiyatı: 20,70 TL – 21,20 TL
Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL – 19,65 TL
Ordu Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,39 TL
Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL
Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL - 20,00 TL
Trabzon Fındık Fiyatı: 19,00 TL – 19,65 TL
Terme Fındık Fiyatı: 16,70 TL – 20,00 TL
Ünye Fındık Fiyatı: 19,50 TL – 20,00 TL
Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,00 TL – 19,65 TL
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