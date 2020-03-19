Fındık destek parası yattı mı? Fındık destek ödemeleri, üreticilerin gündeminde yer alıyor. Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan fındık destek ödeme tarihi merak ediliyor. Fındık üreticisi vatandaşlar destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Desteklemeler üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Peki, fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar

2020 FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındık destek ödemeleri bakanlık tarafından belirlenen takvime göre yapılıyor. Fındık ödemeleri, destekleme başvurusunda bulunan vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık paralarının T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuru tarihinden itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

2020 yılında fındık destek ödemelerinin Mart ayının sonu ya da Nisan ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor.