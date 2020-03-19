Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 381,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 azalırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 7,56 ile spor oldu.