Bankalar kapanacak mı? Bankalar tatil mi olacak sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankaların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele toplumun her kesiminde devam ediyor. Vatandaşların mümkün olduğunca sokağa çıkmaması gerekiyor. Peki, bankalar kapanacak mı? Bankalardaki işlemler devam ederken bankalar tatil mi olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, para çekme limiti hangi bankada ne kadar? İşte, bankaların Koronavirüse karşı aldığı yeni kararlar...

BANKALAR KAPANACAK MI?

Bankaların kapanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların büyük çoğunluğu ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı.

BANKALARIN PARA ÇEKME LİMİTLERİ VE İŞLEM ÜCRETLERİ

VAKIFBANK

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek ve bankacılık işlemlerinin aksamaması için ATM'lerden günlük ücretsiz para çekme limiti 5 bin TL'ye çıkarıldı. Öte yandan ATM'ler üzerinden kartsız para ödemede de sınır ve tutarı kaldırarak ücretsiz hale getiren banka bankomat ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL'ye yükseltti.