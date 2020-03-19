Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü salgını ile ilgili son durumu açıkladı. Koca 85 yaşında bir kadının koronavisünden hayatını kaybettiğini açıklarken vaka sayısının da 359'a yükseldiğini duyurdu. "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'iPOZİTİF çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Bu bağlamda vatandaşlar evden dışarı çıkmıyor. Market alışverişleri için ise Google'da BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour ve Hakmar kapatıldı mı? Sorusunu soruyor. BİM, A101, Migros, ŞOK ve Carrefour marketlerin şubeleri Türkiye'nin 81 ilinde bulunuyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar bu açıdan marketlerin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünleri takip eden yüz binlerce insan A101, BİM Market açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour açılış kapanış saatleri nedir? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı 191'e ölü sayısı 2'ye yükseldi
Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden 7 gün sonra sayı 191'e yükseldi.
Önceki gün yaşanan ilk ölümün ardından ise ikinci acı haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
FIRIN, MARKET VE KUAFÖRLER KAPALI MI OLACAK?
Fırın, market, kuaför (berber), kasap, bakkal, pastahane, manav ve pazar yerlerinin kapalı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak. İşte kapalı olan yerler...
Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek
Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.
STARBUCKS KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı karar doğrultusunda, insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda koronavirüsün daha hızlı yayıldığı gerekçesiyle kafe bazlı mekanlar ve toplu zaman geçirilen yerler kapatıldı. Amerikalı kahve zinciri Starbucks'da kafe sınıfına girdiğinden bir süre kapalı kalacak.
20'DEN FAZLA MARKA KAPATTI
Beymen, Network, Karaca, Greyder, Vakko, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız ve Lufian gibi birçok marka mağazalarını geçici olarak kapattığını belirtti.
KORONAVİRÜS PLASTİK YÜZEYDE 3 GÜN YAŞIYOR!
Amerikan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre COVID-19, bakır yüzeylerde dört saate, plastik ve çelikte iki-üç güne, karton üzerinde de 24 saate kadar yaşıyor. Ayrıca insan hapşırdığında aerosol gibi havaya yayılan damlacıklar da üç saate kadar havada kalabiliyor. Bu da hastalığın niye bu kadar bulaşıcı olduğuna işaret ediyor. ABD'de yapılan kapsamlı araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, UCLA ile Princeton Üniversitesi uzmanları tarafından yürütüldü. Uzmanlar, enfekte olmuş bir kişiden aldıkları COVID-19 virüsünü gündelik hayatta kullanılan çeşitli yüzeylere aktararak dayanma süresini ölçtü.
BAŞLICA ÖNLEMLER
Araştırmacılar, bu çalışma sonucunda genel olarak COVID-19 virüsünden korunmak için yapılan uyarıları teyit etti. Buna göre hastalığın bulaştığı kişilerle temas edilmemeli. Göz, burun ve ağza dokunulmamalı. Yeni tip koronavirüs teşhisi konmuşsa evde kalınmalı. Öksürürken mendille ağız kapatılmalı. Daha sonra bu mendil çöpe atılmalı. Sıkça dokunulan yüzeyler ev temizliğinde kullanılan malzemelerle temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.
DSÖ'DEN 'İBUPROFEN' UYARISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine parasetamolü tercih edebileceğini belirtti. Bununla beraber Lindmeier, parasetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizdi ve doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu söyledi. Grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıklara karşı kullanılan ibrufen etken maddeli ilaç, Nurofen ve Advil gibi iltihap sökücü ilaç markaları adı altında satılıyor. Bu arada Nurofen'in İngiliz üreticisi Reckitt Benckiser'in sözcüsü, "İbuprofen'in reçetesiz kullanımı ile COVID-19'un ağır seyretmesi arasında kanıtlanmış herhangi bir bilimsel kanıt olduğuna inanmıyoruz" dedi. Sözcü, DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yakın işbirliğini sürdürdüklerini ve gelişmeler konusunda bilgi vereceklerini de kaydetti.
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