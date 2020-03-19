1.2 milyon kişiye rapor kolaylığı

evde bakımyardımından ve engelliaylıklarından yararlananlarınraporlarının Mayıs ayı sonunakadar geçerli sayılacağınıbildirdi. Selçuk, "Evdebakım yardımı ile engelliaylıklarından yararlananlar,süreli Engelli Sağlık Kuruluraporlarını belirli aralıklarlayenilemek durumunda. Süresidolan raporlar nedeniyleengellilerimizin mağdurolmasını önlemek amacıylaraporlarını Mayıs ayı sonunakadar geçerli kabul edeceğiz.Belirlenen süre sonunda,bu durumdaki engellivatandaşlarımız için yeni birbilgilendirmede bulunacağız"şeklinde konuştu.