1.2 milyon kişiye rapor kolaylığı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporlarının Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacağını bildirdi. Selçuk, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar, süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz. Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız" şeklinde konuştu.
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