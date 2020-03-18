Yüksek prime yüksek maaş

Emeklilik hesabı, son 7 yıllık sigortalılık süresince hangi kurum fazlaysa ondan yapılıyor. Yani eğer Bağ-Kur'da 3.5 yıl kalırsanız artık hesabınız Bağ-Kur üzerinden yapılacak ve 25 yıl yani 9000 gün prim ödemeniz gerekecek. Ancak SSK yani 4a'lı olarak çalışırsanız bu kez emeklilik için 5900 gün yeterli olacak. Emekli maaşınız hesaplanırken bugüne kadar yatırdığınız tüm primler dikkate alınacaktır. Yüksek yatanlar olumlu, düşük yatanlar olumsuz etki yapacaktır.Eğer bundan sonra Bağ-Kur öderseniz ve bu ödediğiniz prim gün sayısı 3.5 yılı geçerse Bağ-Kur şartları ortaya çıkar ki en az 5400 gün ile emekli olursunuz.