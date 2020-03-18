Yüksek prime yüksek maaş

05.01.1974 doğumluyum. 1998 yılında SGK'lı olarak çalışmaya başladım. 2018 yılı Aralık ayında bir firma kurdum ve Bağ-Kur'lu olarak devam ediyorum. Emekli maaşım nasıl hesaplanır? Kürşat CERAN
Emeklilik hesabı, son 7 yıllık sigortalılık süresince hangi kurum fazlaysa ondan yapılıyor. Yani eğer Bağ-Kur'da 3.5 yıl kalırsanız artık hesabınız Bağ-Kur üzerinden yapılacak ve 25 yıl yani 9000 gün prim ödemeniz gerekecek. Ancak SSK yani 4a'lı olarak çalışırsanız bu kez emeklilik için 5900 gün yeterli olacak. Emekli maaşınız hesaplanırken bugüne kadar yatırdığınız tüm primler dikkate alınacaktır. Yüksek yatanlar olumlu, düşük yatanlar olumsuz etki yapacaktır.
2002 sigorta girişim var. 1985 doğumluyum. 3500 prim günüm bulunuyor. Kaç yaşında emekli olabilirim? Mustafa GİRGİN
Eğer bundan sonra Bağ-Kur öderseniz ve bu ödediğiniz prim gün sayısı 3.5 yılı geçerse Bağ-Kur şartları ortaya çıkar ki en az 5400 gün ile emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Emeklilik hesabı, son 7 yıllık sigortalılık süresince hangi kurum fazlaysa ondan yapılıyor. Yani eğer Bağ-Kur'da 3.5 yıl kalırsanız artık hesabınız Bağ-Kur üzerinden yapılacak ve 25 yıl yani 9000 gün prim ödemeniz gerekecek. Ancak SSK yani 4a'lı olarak çalışırsanız bu kez emeklilik için 5900 gün yeterli olacak. Emekli maaşınız hesaplanırken bugüne kadar yatırdığınız tüm primler dikkate alınacaktır. Yüksek yatanlar olumlu, düşük yatanlar olumsuz etki yapacaktır.
2002 sigorta girişim var. 1985 doğumluyum. 3500 prim günüm bulunuyor. Kaç yaşında emekli olabilirim? Mustafa GİRGİN
Eğer bundan sonra Bağ-Kur öderseniz ve bu ödediğiniz prim gün sayısı 3.5 yılı geçerse Bağ-Kur şartları ortaya çıkar ki en az 5400 gün ile emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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