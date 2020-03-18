İTO’dan 414 bin şirkete tedbir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Coronavirüs önlemlerine ilişkin, "İstanbullu firmaları, odamız temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine çok daha avantajlı olan 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz" dedi.
İTO üyelerinin Faaliyet Belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretini, İTO temsilciliklerine gitmeden, internetten hem hızlı hem de daha uygun maliyetle alabileceklerini bildiren Avdagiç, üyelerin çağrı merkezini kullanmalarının da çok isabetli olacağını aktararak, "Bu kritik günlerde hepimizin online duyarlılığımızın yüksek olmasına ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. İTO'da üyelere yönelik olarak düzenlenen toplantılar ile heyet toplantıları iptal edildi.
İTO üyelerinin Faaliyet Belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretini, İTO temsilciliklerine gitmeden, internetten hem hızlı hem de daha uygun maliyetle alabileceklerini bildiren Avdagiç, üyelerin çağrı merkezini kullanmalarının da çok isabetli olacağını aktararak, "Bu kritik günlerde hepimizin online duyarlılığımızın yüksek olmasına ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. İTO'da üyelere yönelik olarak düzenlenen toplantılar ile heyet toplantıları iptal edildi.
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