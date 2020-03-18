Bütün dünyayı saran Coronavirüs sebebiyle Türkiye'de de birçok önlem alınıyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kahvehane, kafe gibi işyerleri kapatıldı. Sadece AVM'ler ve lokantalar açık kaldı. AVM'lerin içindeki kafe tarzı yerlerde ise kapatma uygulanmadı. Bu arada vatandaşlar yetkililerin uyarılarıyla evden çalışma yaparken, dışarı çıkmamaya da çalışıyor. Bu yüzden AVM'lerdeki yoğunluklar da azaldı.
Bu durum AVM'lerde işyerleri bulunan firmaları da olumsuz etkiliyor. Hiç iş yapamadıkları belirten kiracılar, buna rağmen AVM yönetimlerinin kendilerine hiç süre tanımadan kira bedellerini istemelerinden yakınıyor. Bugün açıklanacak ekonomik paketten umutlu olduklarını söyleyen işyeri yetkilileri, "Birçok arkadaşımız siftahsız gün tamamlıyor. Dolayısıyla ödemelerimiz için zordayız. Bu yüzden kamuya olan borçların ertelenmesini bekliyoruz. Ayrıca AVM yönetimlerinden de anlayış bekliyoruz. Neticede onlar buraya müşteri getirdikleri için biz işyerlerini kiraladık" dedi.
CİROLAR YÜZDE 40 DÜŞTÜ
Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki alışveriş merkezleri son günlerde boş görüntüler sergiliyor. İlk günden itibaren perakendede cirolar yüzde 40'a yakın düşüş gösterirken, yabancıların da alışveriş yapmadığı görülüyor. Sektörün genelinde ise satışlar 1 günde yüzde 25 ila 30 arasında düştü. Vatandaşın alımlarında ise zaruri ihtiyaçlara odaklandığı dikkat çekti. AVM'ler ise sürece hazırlanmak için temizliğe ağırlık verdi. 40'a yakın AVM günlük dezenfektan uygulamasına başladı.
Kafe, kahvehane gibi yerler de dünden itibaren kapatıldı.
KÜÇÜK ESNAFA BANKA BASKISI
Önceki gün alınan kararla kapatılan kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerlerdeki küçük esnaf da zor durumda olduklarını söylüyor. İşyerleri kapandığı için ciro yapamadıklarını söyleyen esnaf, "Para kazanamayınca işçilerimizin parasını, kiramızı ödeyemiyoruz. Çeklerimiz, senetlerimiz var. Bankaların da bize süre vermesini bekliyoruz. Biz hükümetimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyuyoruz. Uymaya da devam edeceğiz. Alacaklı bankaların ve AVM yönetimlerinin de insaflı olmasını bekliyoruz" dedi.
Bu durum AVM'lerde işyerleri bulunan firmaları da olumsuz etkiliyor. Hiç iş yapamadıkları belirten kiracılar, buna rağmen AVM yönetimlerinin kendilerine hiç süre tanımadan kira bedellerini istemelerinden yakınıyor. Bugün açıklanacak ekonomik paketten umutlu olduklarını söyleyen işyeri yetkilileri, "Birçok arkadaşımız siftahsız gün tamamlıyor. Dolayısıyla ödemelerimiz için zordayız. Bu yüzden kamuya olan borçların ertelenmesini bekliyoruz. Ayrıca AVM yönetimlerinden de anlayış bekliyoruz. Neticede onlar buraya müşteri getirdikleri için biz işyerlerini kiraladık" dedi.
CİROLAR YÜZDE 40 DÜŞTÜ
Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki alışveriş merkezleri son günlerde boş görüntüler sergiliyor. İlk günden itibaren perakendede cirolar yüzde 40'a yakın düşüş gösterirken, yabancıların da alışveriş yapmadığı görülüyor. Sektörün genelinde ise satışlar 1 günde yüzde 25 ila 30 arasında düştü. Vatandaşın alımlarında ise zaruri ihtiyaçlara odaklandığı dikkat çekti. AVM'ler ise sürece hazırlanmak için temizliğe ağırlık verdi. 40'a yakın AVM günlük dezenfektan uygulamasına başladı.
Kafe, kahvehane gibi yerler de dünden itibaren kapatıldı.
KÜÇÜK ESNAFA BANKA BASKISI
Önceki gün alınan kararla kapatılan kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerlerdeki küçük esnaf da zor durumda olduklarını söylüyor. İşyerleri kapandığı için ciro yapamadıklarını söyleyen esnaf, "Para kazanamayınca işçilerimizin parasını, kiramızı ödeyemiyoruz. Çeklerimiz, senetlerimiz var. Bankaların da bize süre vermesini bekliyoruz. Biz hükümetimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyuyoruz. Uymaya da devam edeceğiz. Alacaklı bankaların ve AVM yönetimlerinin de insaflı olmasını bekliyoruz" dedi.
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