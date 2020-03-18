Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin en önemli çözüm ortaklarından biri olan, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye makine ihracat gerçekleştiren ve fabrikalar kazandıran Hüseyin Şaman, hayatı boyunca yüzlerce kişiye istihdam, Türkiye'ye de yüksek döviz girdisi sağladı.

Aynı zamanda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Kadri Şaman'ın da amcası olan Hüseyin Şaman'ın cenazesi Müftü Camisi'nde kılınan Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.