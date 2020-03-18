Bütün vatandaşların borçları kredileri faturaları ödenecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınına ilişkin etkilere karşı hazırlıklı olunduğunu açıkladı. Bakan Albayrak, olası senaryolara karşı yol haritasının hazırlandığını Twitter'dan açıkladı. Albayrak, "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak, bu hafta içinde Kredi ve Kredi Kartı borçları, Kart ödemeleri, Elektrik faturası, Doğalgaz Faturası ve Su Faturası, Aylık masraflar ve maaşlarla ilgili açıklama yapacaklar.
Başkan Erdoğan Koronavirüs kararları!
1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.
2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.
3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.
6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.
7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.
9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.
11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesini sağlayacağız.
12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.
13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.
14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.
15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.
16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.
18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.
Bankalar koronavirüs nedeniyle kredi borçlarını erteleyecek mi?
Ülkemizde de vakası görülen koronavirüs sebebiyle okullar tatil olmuş, maçlar seyircisiz olup tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Bazı kişilerde yıllık izinlerini kullanarak bu salgından korunmak için önlemler alınmıştır. Bu durum ülkemizde de büyük bir krize sebep olacağı konuşulmaktadır. İşçi ve işverenler yeterli performans alamadıkları için gündeme bankaların borçları erteleyecek mi soruları gelmeye başlamıştır. Bankalardan henüz bir açıklama gelmezken bazı durumlarda bazı bankalar 2-3 aylık kredi borcu ertelemesi yapabilmektedir.
Bankalardan bu konu hakkında bir açıklama gelmedi. Yalnız bankalarda eğer borçları erteleme ve dondurma işlemleri için başvuru yapacaksanız bankaya sağlam bir belge ile giderseniz sizin borçlarınız ertelenebilmektedir. Örneğin virüs için karantina da veya tedavi altındaysanız bu işlem için bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp karantina da olduğunuzu ve borcunuzu ertelemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Evrakları mail yoluyla gönderirseniz banka sizin borçlarınızı erteleyebilir. Bunun için bankanız ile görüşme yapmanız gerekiyor. Ayrıca diğer sağlık sorunları olan, askerlik durumu olan, devlet görevi olan, çiftçi olan, iflas eden, işyerinden çıkartılan kişilerde banka borçlarını ertelemek için başvurularda bulunabilirler.
Hangi bankalar kredi borcunu erteliyor?
Banka borcu erteleme veya dondurma yapmak isteyenler, şartlara uygun oldukları zaman bazı bankalardan bu işlemleri yapabilirler. Belirtmek isteriz ki her banka bu işlemlere sıcak bakmıyordur. Eğer borcunuzu ödeyemeyecekseniz bazı bankalar size yapılandırma talep edecektir. Bu durumda ödeyemediğiniz banka borçlarını yapılandırma yapabilir ve daha sonra ödemesini yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, İş Bankası, Denizbank, QNB Finansbank, Aktifbank, Odeabank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası gibi bankalardan kredi yapılandırma başvurusu yapılmaktadır. Bu bankalarda kullandığınız kart ve kredilerde ödeme zorluğu çekerseniz banka size yardımcı olacaktır.
Ayrıca korona virüs sebebi ile birlikte karantina veya tedavi altındaysanız da bankalara başvurup borçlarınızı 2-3 ertelemeyi unutmayın. Şayet bu başvuruları yapmaz ve borcunuz ödenmezse icralık olursunuz. İcralık olduktan sonra bir hak aranmamaktadır. Corana Virüs nedeniyle borçlanır ertelenmesi konusu resmi açıklama da yapılacak. Ancak tedavi altında olanlar veya şüpheliler yine de bankalara şimdiden başvurabilir.
Öte yandan Çek bankaları koronavirüs nedeniyle kredi ödemelerinde erteleme önereceğini duyuruldu. Çek birlikleri, Çek bankalarının koronavirüs salgınından etkilenenler için ipotek ve tüketici kredisi ödemeleri konusunda 3 aylık erteleme önereceklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınına ilişkin etkilere karşı hazırlıklı olunduğunu açıkladı. Bakan Albayrak, olası senaryolara karşı yol haritasının hazırlandığını Twitter'dan açıkladı.
Albayrak, "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." dedi.
Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması için iş gücü piyasasının korunmasının birinci öncelik olduğunu belirten Bakan Albayrak "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır." dedi. Salgından olumsuz etkilenen sektörlere destek ve önlem uygulanacak.
Bakan Albayrak, atılacak adımların bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti.
Bakan Albayrak'ın tweetleri şöyle:
Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik.
Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı.
Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de "Sorun küresel, mücadele ulusaldır."
Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.
Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.
Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır.
Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.
Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır.
En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.
Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır.
Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.
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