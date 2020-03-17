Sağlık primi hakkı

Emekli olduktan sonra çalışıyorum. Primim yatırılıyor, 5 yıl oldu. Emekli maaşım artar mı? Kayhan NAYIR
Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde herhangi bir engel yok. Ancak emeklilerin çalışırken ödenen primleri tamamen sağlıkla ilgili primler. Bu yüzden ikinci bir emeklilik sağlamayacağı gibi, maaşınıza da etkisi olmaz.
01.01.1966 doğumluyum. 16.12.1985 girişliyim. 820 gün Bağ-Kur, 3585 SSK günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Zehra COŞAR
20 yıl, 42 yaş ve 5075 gün şartlarınız var. Yaş ve yıl tamam, prim eksik. Eğer 1985 sonrası doğumlarınız varsa, borçlanarak primi tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Buna imkan yoksa, 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
2016 yılında bir belediyede taşeron firmasında çalıştık. Bir şey demeden bizi çıkardılar. Geriye dönük dava açabilir miyiz? Mesut BAYRAM
Geriye dönük haklar için zaman aşımı 5 yıl. Ancak 20 günlük çalışma için tazminat talep edemezsiniz. Kıdem tazminatı için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Fakat maaş alacağını talep edebilirsiniz. Bir hukukçuya danışmalısınız.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde herhangi bir engel yok. Ancak emeklilerin çalışırken ödenen primleri tamamen sağlıkla ilgili primler. Bu yüzden ikinci bir emeklilik sağlamayacağı gibi, maaşınıza da etkisi olmaz.
01.01.1966 doğumluyum. 16.12.1985 girişliyim. 820 gün Bağ-Kur, 3585 SSK günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Zehra COŞAR
20 yıl, 42 yaş ve 5075 gün şartlarınız var. Yaş ve yıl tamam, prim eksik. Eğer 1985 sonrası doğumlarınız varsa, borçlanarak primi tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Buna imkan yoksa, 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
2016 yılında bir belediyede taşeron firmasında çalıştık. Bir şey demeden bizi çıkardılar. Geriye dönük dava açabilir miyiz? Mesut BAYRAM
Geriye dönük haklar için zaman aşımı 5 yıl. Ancak 20 günlük çalışma için tazminat talep edemezsiniz. Kıdem tazminatı için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Fakat maaş alacağını talep edebilirsiniz. Bir hukukçuya danışmalısınız.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.