Sağlık primi hakkı

Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde herhangi bir engel yok. Ancak emeklilerin çalışırken ödenen primleri tamamen sağlıkla ilgili primler. Bu yüzden ikinci bir emeklilik sağlamayacağı gibi, maaşınıza da etkisi olmaz.20 yıl, 42 yaş ve 5075 gün şartlarınız var. Yaş ve yıl tamam, prim eksik. Eğer 1985 sonrası doğumlarınız varsa, borçlanarak primi tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Buna imkan yoksa, 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.Geriye dönük haklar için zaman aşımı 5 yıl. Ancak 20 günlük çalışma için tazminat talep edemezsiniz. Kıdem tazminatı için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Fakat maaş alacağını talep edebilirsiniz. Bir hukukçuya danışmalısınız.