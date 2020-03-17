Konutta 3 rekor

Türkiye'de şubatta 118 bin 753 konut satışı gerçekleştirildi. Aylık bazda 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Şubatta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 391.9 artarak 43 bin 733'e çıktı. Bu, 8 yılın en yüksek şubat ayı verisi olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışı da 4 bin 5 adet ile 8 yılın en iyi şubat rakamı oldu.
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