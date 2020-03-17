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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 21:50
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    • 17.03.2020 21:50
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    BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour saat kaçta açılır ve kapanır? İşte açılış kapanış çalışma saatleri

    BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour saat kaçta açılır ve kapanır sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Türkiye'de 81 ilinde şubesi olan A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK Marketler Zinciri açılış ve kapanış saatleri, alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünleri takip eden yüz binlerce insan A101, BİM Market açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour açılış kapanış saatleri nedir? İşte detaylar...

    BİM, A101, Migros ve ŞOK saat kaçta açılır ve kapanır?

    Gün içerisinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK şubelerinin sabah saat kaçta açılıp akşam kapandığını araştırıyor. Açılış kapanış saatlerini merak eden milyonlarca kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusuyla ilgili araştırmaların yükseldiği görülüyor. Hafta içi ve hafta sonu A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK çalışma saatlerini sizin için derledik. İşte marketlerin açılış kapanış saatleri

    BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
    CarrefourSA kapanış saati: 22.00

    MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    Migros açılış saati: 09.00
    Migros kapanış saati: 22.00

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    Haberler Ekonomi BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour saat kaçta açılır ve kapanır? İşte açılış kapanış çalışma saatleri
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