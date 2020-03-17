BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour saat kaçta açılır ve kapanır? İşte açılış kapanış çalışma saatleri

Gün içerisinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK şubelerinin sabah saat kaçta açılıp akşam kapandığını araştırıyor. Açılış kapanış saatlerini merak eden milyonlarca kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusuyla ilgili araştırmaların yükseldiği görülüyor. Hafta içi ve hafta sonu A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK çalışma saatlerini sizin için derledik. İşte marketlerin açılış kapanış saatleri
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
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