BİM, A101, Migros, ŞOK, Carrefour saat kaçta açılır ve kapanır? İşte açılış kapanış çalışma saatleri

Gün içerisinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK şubelerinin sabah saat kaçta açılıp akşam kapandığını araştırıyor. Açılış kapanış saatlerini merak eden milyonlarca kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusuyla ilgili araştırmaların yükseldiği görülüyor. Hafta içi ve hafta sonu A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK çalışma saatlerini sizin için derledik. İşte marketlerin açılış kapanış saatleri

BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00