Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından mahalle kültürüne uygun olarak inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. Bugün saat 10.00'da İstanbul ili Tuzla ilçesi 2+1 konutlarının kuraları çekildi. Sonuçların TOKİ tarafından canlı olarak duyurulmasıyla birlikte gözler Tuzla 3+1, Arnavutköy 2+1 3+1 ve Başakşehir 2+1 3+1 kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2+1 3+1 kuraları nerede çekilecek? İşte merak edilen detaylar

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 17 Mart 2020 Salı saat 09:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba saat 10:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 19 Mart 2020 Perşembe saat 10:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma saat 10:00 BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ