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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 16:30
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    • 16.03.2020 16:30
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    İstanbul Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2+1 3+1 kuraları nerede çekilecek?

    İstanbul Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusu başvuru yapanlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından İstanbul ili Tuzla ilçesi 2+1 konutlarının kura çekilişi bugün yapıldı. İstanbul'un Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek olan konutlar için başvuru yapan on binlerce kişi TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy 3+1 kura çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ İstanbul 2+1 3+1 kurası nerede çekilecek? İşte TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi, saati ve çekileceği yer...

    TOKİ İstanbul Başakşehir ve Arnavutköy kurası ne zaman?

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından mahalle kültürüne uygun olarak inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. Bugün saat 10.00'da İstanbul ili Tuzla ilçesi 2+1 konutlarının kuraları çekildi. Sonuçların TOKİ tarafından canlı olarak duyurulmasıyla birlikte gözler Tuzla 3+1, Arnavutköy 2+1 3+1 ve Başakşehir 2+1 3+1 kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2+1 3+1 kuraları nerede çekilecek? İşte merak edilen detaylar

    TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 17 Mart 2020 Salı saat 09:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

    İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba saat 10:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

    İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 19 Mart 2020 Perşembe saat 10:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

    İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma saat 10:00 BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

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    Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2+1 3+1 kuraları nerede çekilecek?
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