İŞKUR her yıl milyonlarca kişiye iş umudu oluyor. Kurum tarafından Mart ayı güncel personel ve işçi alımı ilanları duyuruldu. İş ilanlarını yakından takip eden vatandaşları yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre son olarak ülkemizde görülen koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kamu işçisi başvurusu nereden alınacak? İlanlara nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar
İŞKUR'UN KAMU İŞÇİSİ ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Kurum ve kuruluşlardaki ortak kullanım alanları sık sık havalandırılacak ve temizlenecek. Ayrıca ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilecek.
Ortak temas noktalarında ortak kullanılan cihaz ve ekipmanlar düzenli temizlenecek. İş sağlığı açısından, personel rutin temizlik kontrollerini artıracak.
Personele, ellerin düzenli aralıklarla en az 20 saniye yıkanması gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli havalandırılacak. Bakanlık araçları ile personel servisleri düzenli olarak temizlenecek.
Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi, iletişim merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmaları etkinleştirilecek.
İŞKUR'DA EN ÇOK ARANAN MESLEKLER HANGİLERİ?
Makineci (Dikiş): 2.236
Beden işçisi: 8.321
Garson: 1.158
Temizlik görevlisi: 1.987
Satış danışmanı: 1.973
Konfeksiyon işçisi: 1.118
Kasiyer: 605
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 495
Gazaltı kaynakçısı: 680
Güvenlik görevlisi: 552
İŞKUR'DA YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
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