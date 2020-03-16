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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 23:44
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    • 16.03.2020 23:44
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    Değişiklik yaşandı! başvurusu nereden alınacak? İlanlara nasıl başvuru yapılacak?

    başvurusu nereden alınacak? Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden duyurulan kamu ve özel kuruluşları tarafından güncel işçi alımı ilanları yakından takip ediliyor. Son olarak ülkemizde koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte İŞKUR kamu işçi alımı ilanlarına başvuruların nereden yapılacağı merak ediliyordu. Yapılan son açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirileceği açıklandı. Peki, İŞKUR kamu işçisi ilanlarına nasıl başvuru yapılacak?

    İŞKUR kamu işçisi başvurusu nereden alınacak?

    İŞKUR her yıl milyonlarca kişiye iş umudu oluyor. Kurum tarafından Mart ayı güncel personel ve işçi alımı ilanları duyuruldu. İş ilanlarını yakından takip eden vatandaşları yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre son olarak ülkemizde görülen koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kamu işçisi başvurusu nereden alınacak? İlanlara nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar

    İŞKUR'UN KAMU İŞÇİSİ ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Kurum ve kuruluşlardaki ortak kullanım alanları sık sık havalandırılacak ve temizlenecek. Ayrıca ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

    Ortak temas noktalarında ortak kullanılan cihaz ve ekipmanlar düzenli temizlenecek. İş sağlığı açısından, personel rutin temizlik kontrollerini artıracak.

    Personele, ellerin düzenli aralıklarla en az 20 saniye yıkanması gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli havalandırılacak. Bakanlık araçları ile personel servisleri düzenli olarak temizlenecek.

    Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi, iletişim merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmaları etkinleştirilecek.

    İŞKUR'DA EN ÇOK ARANAN MESLEKLER HANGİLERİ?

    Makineci (Dikiş): 2.236

    Beden işçisi: 8.321

    Garson: 1.158

    Temizlik görevlisi: 1.987

    Satış danışmanı: 1.973

    Konfeksiyon işçisi: 1.118

    Kasiyer: 605

    Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 495

    Gazaltı kaynakçısı: 680

    Güvenlik görevlisi: 552

    İŞKUR'DA YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
    * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
    * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

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    Haberler Ekonomi Değişiklik yaşandı! İŞKUR kamu işçisi başvurusu nereden alınacak? İlanlara nasıl başvuru yapılacak?
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