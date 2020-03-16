ÇAYKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? ÇAYKUR kura sonuçları, mevsimlik işçi olmak isteyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu. Kura çekiminin bitmesinin ardından ÇAYKUR kura sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Bugün Rize ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak 617 kişi için tamamlanan kura çekiminin ardından ÇAYKUR kura sonuçları hakkında arama motorlarında yoğun bir araştırma var. İşte sonuçlar!

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA!

ÇAYKUR'un resmi internet sitesinden kura sonuçları ve isim listesi duyurulacak. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

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ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR) Rize ve Giresun'da çalışacak 37 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere 617 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun Çay fabrikalarında işe girecek toplamda 617 işçinin belirlenme süreci bugün Rize'deki fabrikalarda çalışacak 617 kişi için 2. Noter Mahmut Kocaman tarafından gerçekleşen kura çekimleri ile başladı. Yenişehir Kapalı Spor Salonu'ndaki kura çekimine ülke genelinde alınan Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı. Rize'de gerçekleşen kuran çekimlerini 18 Mart Çarşamba günü Trabzon ve 19 Mart Perşembe günü Artvin'de gerçekleşecek kura çekimleri izleyecek. ÇAYKUR'da çalışacak toplamda 830 kişi bu kura çekimleri sonrasında belirlenmiş olacak.