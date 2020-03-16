A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte marketlerin çalışma saatleri

A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusu alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de 81 ilinde şubesi olan A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK Marketler Zinciri açılış ve kapanış saatleri, alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünleri takip eden yüz binlerce insan A101, BİM Market açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor.

BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00