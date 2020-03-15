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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 Gazete
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    Fırsatçıyı ihbar edin

    Tüketici Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "kriz fırsatçıları"nın türediğine dair sıkça şikayet almaya başladıklarını belirterek, tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin." çağrısında bulundu.

    Fırsatçıyı ihbar edin
    Tüketici Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "kriz fırsatçıları"nın türediğine dair sıkça şikayet almaya başladıklarını belirterek, tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin." çağrısında bulundu.

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