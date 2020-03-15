Fırsatçıyı ihbar edin

Tüketici Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "kriz fırsatçıları"nın türediğine dair sıkça şikayet almaya başladıklarını belirterek, tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin." çağrısında bulundu.
Tüketici Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "kriz fırsatçıları"nın türediğine dair sıkça şikayet almaya başladıklarını belirterek, tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin." çağrısında bulundu.
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