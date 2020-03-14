Okullar üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020 MEB takvimi öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle okulların takvimi yeniden şekillendi. Nisan ayında yapılması planlanan ara tatil öne çekilirken, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde okullar tatil oldu. Peki, okullar üniversiteler ne zaman açılıyor? Beştepe'de tüm bakanların katıldığı koronavirüsü toplantısından sonra ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren tatil edildiği duyurulmuştu.

ARA TATİL 2 HAFTA OLACAK!

Beştepe'de tüm bakanların katıldığı koronavirüsü toplantısından sonra İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 2 hafta tatil edildi. 23 Mart 2020 tarihine kadar öğrenciler evlerinde dinlenecek. Daha sonrasında uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenciler 1 hafta boyunca evlerinden ders işlemeye devam edecek. Böylelikle 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ara tatil 16-30 Mart tarihi arasında gerçekleşecek.