Fırsatçıya darbe

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını belirterek, "Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla son günlerde Coronavirüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak" ifadelerini kullandı. Yapılan düzenleme ile fırsatçıların fiyat artırması da önlenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.