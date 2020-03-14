Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fırsatçıya darbe

    , benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını belirterek, "Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla son günlerde Coronavirüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak" ifadelerini kullandı. Yapılan düzenleme ile fırsatçıların fiyat artırması da önlenecek.

    Fırsatçıya darbe
    Sanayi Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını belirterek, "Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla son günlerde Coronavirüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak" ifadelerini kullandı. Yapılan düzenleme ile fırsatçıların fiyat artırması da önlenecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Fırsatçıya darbe
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri