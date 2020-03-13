TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ kurası canlı yayın için başvuru yapan vatandaşlar araştırma yapıyor. TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı izleme yolları merak konusu oldu. İnternet üzerinden izleyebileceğiniz kura çekimi ile kurada adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut kura çekiminde sıra Kocaeli'nin Körfez ilçesinde olacak. Pazartesi gününden itibaren ise İstanbul kura çekilişleri yapılacak.

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1.250 AİLE EV SAHİBİ OLDU

TOKİ tarafından Kocaeli'de yapılacak 3 bin konutun bin 250'si için kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.

TOKİ tarafından yapılan 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Kocaeli'de yapılacak toplam 3 bin konuttan, bin 250'si İzmit'te inşa edilecek. Bin 250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. İzmit Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan bin 250 konutun 875 tanesi 2+1, 375 tanesi ise 3+1 olacak.

Bugün, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, Kocaeli 5. Noteri gözetiminde yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Vatandaşlar, salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonunun tribünlerini doldururken, kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı döktü.

TOKİ KURA TARİHLERİ

İSTANBUL:

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.): 16 Mart 2020 Pazartesi

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma

ANKARA:

ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba