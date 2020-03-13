Telekom’dan 5.8 milyar TL

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarını belirterek, "Sadece 2019'da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 2020'de 5.8 milyar liralık yatırım hedefliyoruz" diye konuştu. Kurumsal marka vaatlerini 'Değerli Hissettirir' olarak belirlediklerini açıklayan Önal, "Bu, 17 değere işaret ediyor: İnsan odaklılık, cesaret, dürüstlük, samimiyet, yalınlık, liderlik, yenilikçilik, çeviklik, genç ruhlu, heyecanlı, toplumsal bir meselesi olan, sosyal sorumluluk sahibi, geçmişiyle barışık, yerli ve milli, değerlere önem veren, üretken ve paylaşımcı..." dedi.
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