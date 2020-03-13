Telekom’dan 5.8 milyar TL

fiber altyapıyıson 10 yılda 10 katınaçıkardıklarını belirterek,"Sadece 2019'da 3.2 milyonyeni haneyi fiber internetletanıştırdık. 2020'de 5.8milyar liralık yatırımhedefliyoruz" diye konuştu.Kurumsal marka vaatleriniolarakbelirlediklerini açıklayan Önal,"Bu,işaret ediyor:İnsan odaklılık, cesaret,dürüstlük, samimiyet, yalınlık,liderlik, yenilikçilik, çeviklik,genç ruhlu, heyecanlı,toplumsal bir meselesi olan,sosyal sorumluluk sahibi,geçmişiyle barışık, yerli vemilli, değerlere önem veren,üretken ve paylaşımcı..." dedi.