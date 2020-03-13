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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
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    Telekom’dan 5.8 milyar TL

    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarını belirterek, "Sadece 2019'da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 2020'de 5.8 milyar liralık yatırım hedefliyoruz" diye konuştu. ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir’ için reklam kampanyası hazırlandı. Şirketin iletişim çalışmalarındaki yeni reklam yüzü de Kenan İmirzalıoğlu oldu.

    Telekom’dan 5.8 milyar TL
    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarını belirterek, "Sadece 2019'da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 2020'de 5.8 milyar liralık yatırım hedefliyoruz" diye konuştu. Kurumsal marka vaatlerini 'Değerli Hissettirir' olarak belirlediklerini açıklayan Önal, "Bu, 17 değere işaret ediyor: İnsan odaklılık, cesaret, dürüstlük, samimiyet, yalınlık, liderlik, yenilikçilik, çeviklik, genç ruhlu, heyecanlı, toplumsal bir meselesi olan, sosyal sorumluluk sahibi, geçmişiyle barışık, yerli ve milli, değerlere önem veren, üretken ve paylaşımcı..." dedi.

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