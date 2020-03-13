Piyasaları koronavirüs vurdu

Küresel piyasalar Coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürüyor. New York Borsası, Trump'ın Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi sabit tutmasının ardından Paris Borsası'ndaki kayıp yüzde 8'i, Londra Borsası'ndaki kayıp ise yüzde 7'yi aştı. İçeride de dolar dün 6.28 lirayı gördü. Borsa İstanbul'da da endeks geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.