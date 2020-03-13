Piyasaları koronavirüs vurdu

piyasalar Coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürüyor., Trump'ın Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi sabit tutmasının ardından'ndaki kayıp yüzde 8'i,'ndaki kayıp ise yüzde 7'yi aştı. İçeride de dolar düngördü. Borsa İstanbul'da da endeks geriledi.