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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
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    Piyasaları koronavirüs vurdu

    Küresel piyasalar Coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürüyor. New York Borsası, Trump'ın Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

    Piyasaları virüs vurdu
    Küresel piyasalar Coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürüyor. New York Borsası, Trump'ın Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi sabit tutmasının ardından Paris Borsası'ndaki kayıp yüzde 8'i, Londra Borsası'ndaki kayıp ise yüzde 7'yi aştı. İçeride de dolar dün 6.28 lirayı gördü. Borsa İstanbul'da da endeks geriledi.

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