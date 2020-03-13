Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’e cepheli 186 dükkan satışa çıkıyor

    Sefaköy- Florya aksında karayoluna cephe konumundaki E5 projesindeki 186 cadde ve dükkanları 5 Nisan’da ile satılıyor.

    E5’e cepheli 186 dükkan satışa çıkıyor
    TORKAM ve TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeliyle hayata geçirilen, Sefaköy-Florya aksında karayoluna cephe konumundaki E5 projesinin cadde ve dükkanları 5 Nisan'da yla satışa çıkacak. 48 ay sıfır le ödeme imkanının bulunduğu projedeki 50 dükkan 470 bin- 990 bin, 63 dükkan 991 bin-1 milyon 500 bin lira arasında ve 73 dükkan da daha yüksek fiyatlardan satışa sunulacak.

    TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, "Proje; toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı bulunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi E5’e cepheli 186 dükkan satışa çıkıyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri