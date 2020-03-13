E5’e cepheli 186 dükkan satışa çıkıyor

TORKAM ve TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeliyle hayata geçirilen, İstanbul Sefaköy-Florya aksında E5 karayoluna cephe konumundaki TORKAM E5 projesinin cadde ve metro dükkanları 5 Nisan'da açık artırmayla satışa çıkacak. 48 ay sıfır faizle ödeme imkanının bulunduğu projedeki 50 dükkan 470 bin- 990 bin, 63 dükkan 991 bin-1 milyon 500 bin lira arasında ve 73 dükkan da daha yüksek fiyatlardan satışa sunulacak.
TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, "Proje; toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı bulunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız" dedi.
TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, "Proje; toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı bulunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız" dedi.
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