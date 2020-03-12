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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    Siber saldırı kabusuna son! Firmanızı 10 adımda koruyun...

    Günümüzde ’lerin en büyük kabuslarından biri ... Saldırıları gerçekleşmeden önlemek, şirketlerin verilerini korumak mümkün. En çok karşılaşılan boşluklara dikkat edin, önleminizi alın...

    Firmanızı 10 adımda koruyun
    Şirketler için önemi gittikçe artan verilere yönelik ların ardı arkası kesilmiyor. En değerli varlıklarına karşı savunmalarını artırma ihtiyacı duyan şirketlerin, zayıf noktalarını bilmesi önem taşıyor. Siber saldırıları gerçekleşmeden önce tespit edip durdurabilmenin önemine dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, en sık karşılaşılan 10 boşluğa dikkat çekiyor:

    ● Bir ihlal meydana gelmeden önce savunmalar test edilmeli ve gerektiğinde yanıt vermeye hazır olunmalı.

    ● Potansiyel tehditlerin ne olduğu mutlaka bilinmeli.



    ● Saldırganlar, şirketin ağına sızmış ve doğru fırsatı bekliyor olabilir. Bu girişimleri ve saldırıları gerçekleşmeden durdurmak için aktif tehdit avcılığı yapılması gerekiyor.

    ● Tehditlerin erken tespit edilmesini sağlamak için şirketlerin doğru izleme çözümlerine sahip olduklarından emin olmaları şart. ● SAVUNMA süreçlerinin çalışanlarla ilişkiyi içermesinden dolayı, sahtekarlığa ve kötüye kullanıma karşı savunmasız olacağını hatırlatmak gerekiyor. Uygun izleme yapılmadan bu iş süreçleri tehlikeye girebilir.

    ● Modern organizasyonlarda, çalışanlar genellikle ofis dışındadır. Bu, şirkette uygulanan herhangi bir siber güvenlik biçiminin ofisin ötesine genişletilmesi gerektiği anlamına geliyor.

    ● Şirketlerin, birlikte çalıştığı üçüncü tarafların ve satıcılarının da sağlam önlemlerine ve politikalarına sahip olduklarından emin olması gerekiyor.

    ● Olaylar ya da saldırılar meydana geldiğinde, şirketlerin krizi doğru yönetmesi gerekiyor. Ayrıntılı bir kriz müdahale planı hazır olmalı ve sıkça prova edilmeli.



    ● Şirketler siber güvenlikleri için IoT cihazlarının savunmalarını da güçlendirmeli.

    ● Çalışanlar, bir kuruluşun en zayıf halkası, aynı zamanda en büyük savunması olabiliyor. Bundan dolayı şirketlerin çalışanlara siber güvenlik eğitimleri vermesi gerekiyor.

    SİBER SALDIRI KABUSUNA SON
    Siber saldırılar en çok 'leri hedef alıyor. Verileri korumak için önlemleri almak büyük önem taşıyor.

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