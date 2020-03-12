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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    Esnaf sayısı 2 ayda 32 bin 813 arttı

    ve Başkanı , sayısının 'ta bir önceki aya göre 10 bin 210, yıl başından bu yana 32 bin 813 arttığını söyledi.

    Esnaf sayısı 2 ayda 32 bin 813 arttı
    ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, sayısının 'ta bir önceki aya göre 10 bin 210, yıl başından bu yana 32 bin 813 arttığını söyledi. Şubat sonu itibarıyla esnaf sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu kaydeden Palandöken, yıl başından bu yana esnaf ve sanatkar sayısındaki en fazla artışın 2 bin 925 ile İstanbul'da görüldüğünü, 'de sayının 2 bin 192, 'da bin 583 arttığını vurguladı

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