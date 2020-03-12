Esnaf sayısı 2 ayda 32 bin 813 arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının Şubat'ta bir önceki aya göre 10 bin 210, yıl başından bu yana 32 bin 813 arttığını söyledi. Şubat sonu itibarıyla esnaf sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu kaydeden Palandöken, yıl başından bu yana esnaf ve sanatkar sayısındaki en fazla artışın 2 bin 925 ile İstanbul'da görüldüğünü, İzmir'de sayının 2 bin 192, Samsun'da bin 583 arttığını vurguladı
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