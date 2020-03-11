Milyonlarca emekli güncel promosyon tekliflerini incelemeye devam ediyor. Emekliler tarafından merakla beklenen promosyon ücretlerinde bankalar tarafından ödenecek ücretler geçen hafta duyuruldu. 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki, emekli promosyonu nasıl alınacak? Promosyon ödemesi yattı mı? Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?

Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...