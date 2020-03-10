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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 10:00
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    • 10.03.2020 10:00
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    parası yatan iller 10 Mart Salı! - hangi illerde yattı?

    maaşı yatan iller 10 Mart günü binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. , bakıma ihtiyacı olan kişilerin ailelerine ödenen bir paradır. Mart ayında da sorgulanıyor. Dün itibariyle hesaplara yatmaya başlayan hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Bugün birçok ilde evde bakım maaşının yatırılması bekleniyor. İşte, 10 Mart Salı listesi!

    10 Mart evde bakım parası yatan iller!

    10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller bugün de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce kişi tarafından her ay alınan evde bakım parası düzenli olarak farklı tarihlerde farklı iller için ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 1305 TL olan evde bakım maaşı, Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından 1383 TL'ye yükseltilmişti. Evde bakım maaşı yatan iller listesine her geçen gün yeni iller ekleniyor. Evde bakım maaşları her ayın ortalarına doğru il il Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. İşte, merak edilen iller listesi…

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