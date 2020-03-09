2020 yılı vergi affı gelecek mi? Vergi affı var mı? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemdeydi. Birçok vatandaş 2020 yılının ilk aylarında yeni bir yapılandırma ve vergi affı müjdesi bekliyordu. Bu bağlamda bekleyenler için kötü haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi affıyla ilgili çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vergi affı yapılmayacağını, yapılandırmalar ve sıkıntıda olanlara destek verileceğini fakat vergi affının gündemde olmadığını söyledi.

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