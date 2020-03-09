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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:26
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    • 10.03.2020 09:26
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    Albayrak açıkladı! ? Vergi affı var mı?

    'tan vergi affı bekleyenleri doğrudan ilgilendiren son dakika açıklamaları art arda geldi. Vergi affının gündemde olmadığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aflar dönemi bitti." dedi. "Vergi affı geliyor" şeklindeki haberlerin vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşta kötü etki uyandırdığını söyleyen Bakan Albayrak, "Son dönemde ortaya yine bir şeyler atmışlar; 'Sayın Bakanım vergi affı geliyor.' Nereden çıktı? Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa, 'zaten vergi affı geliyor ödemeyelim', 'gelir bir daha'. Ne dedik, vergi affı yok. Yapılandırmalar var." diye konuştu.

    2020 yılı vergi affı gelecek mi? Vergi affı var mı?

    2020 yılı vergi affı gelecek mi? Vergi affı var mı? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemdeydi. Birçok vatandaş 2020 yılının ilk aylarında yeni bir yapılandırma ve vergi affı müjdesi bekliyordu. Bu bağlamda bekleyenler için kötü haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi affıyla ilgili çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vergi affı yapılmayacağını, yapılandırmalar ve sıkıntıda olanlara destek verileceğini fakat vergi affının gündemde olmadığını söyledi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı! 2020 yılı vergi affı gelecek mi? Vergi affı var mı?
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