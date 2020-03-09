Milyonlarca kişinin beklediği ek gösterge için Mart ayında Meclis gündemi yakından takip ediliyor. 2020 Mart ayında 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kamu çalışanları ek göstergede düzenleme beklerken, yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların yüzü gülecek. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak. Öğretmen, polis, hemşire olmak üzere birçok çalışanın hem maaşları hem de emekli ikramiyeleri doğrudan etkilenecek. TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti.