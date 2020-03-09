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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 14:55
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    • 09.03.2020 14:56
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    çıkacak mı? Ek gösterge kimleri kapsayacak? , , ları artacak mı?

    çıkacak mı? Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren ? , , ve diğer kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçerse larda değişiklik yaşanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetvelinn yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Böylelikle bir polis memurunun maaşında 400 ila 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira artış meydana gelebilecek. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte detaylar…

    3600 ek gösterge Mart ayında çıkacak mı? Kimleri kapsayacak?

    Milyonlarca kişinin beklediği ek gösterge için Mart ayında Meclis gündemi yakından takip ediliyor. 2020 Mart ayında 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kamu çalışanları ek göstergede düzenleme beklerken, yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların yüzü gülecek. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak. Öğretmen, polis, hemşire olmak üzere birçok çalışanın hem maaşları hem de emekli ikramiyeleri doğrudan etkilenecek. TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti.

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    Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge çıkacak mı? Ek gösterge kimleri kapsayacak? Öğretmen, polis, hemşire maaşları artacak mı?
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