Milyonların gözü yeni torba yasaya çevrilmiş durumda. Vergi, KYK ve sicil affı yakından takip ediliyor. Bu bağlamda yeni bir torba yasa beraberinde vergi ve borçlara af getirilmesi planlanıyor. Eğer af gelirse vatandaşlar vergi borçlarını taksitle ödeyebilecekler ya da borçları tamamen silinecek.

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