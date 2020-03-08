Onur’da kadın sayısı 1.700

Onur Marketler ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor. Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz" dedi.
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