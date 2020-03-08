Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Onur’da kadın sayısı 1.700

    Onur Marketler ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor. Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz" dedi.

    Onur’da kadın sayısı 1.700
    Onur Marketler ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor. Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Onur’da kadın sayısı 1.700
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri