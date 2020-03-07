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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 Gazete
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    Hesaplar e-Devlet’te

    E-Devlet için özel geliştirilen ' Sorgulama', vatandaşın işini kolaylaştırdı. ve (), söz konusu hizmetin www. turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer aldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Bu kapsamda hangi bankalarda mevduat ve bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir."

    Hesaplar e-Devlet’te
    E-Devlet için özel geliştirilen ' Sorgulama', vatandaşın işini kolaylaştırdı. ve (), söz konusu hizmetin www. turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer aldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Bu kapsamda hangi bankalarda mevduat ve bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir."

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