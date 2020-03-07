Hesaplar e-Devlet’te

E-Devlet için özel geliştirilen 'Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama', vatandaşın işini kolaylaştırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), söz konusu hizmetin www. turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer aldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Bu kapsamda hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir."
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