Bilime daha çok kadın eli değmeli

Önümüzdeki 10 yılın dijital dönüşüm yılları olacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağının aşikar olduğunu dile getirdi. Borsa İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor' programında konuşan Emine Erdoğan, "Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanların yalnızca yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Bununla birlikte, yapay zeka alanındaki uzmanların ise sadece yüzde 22'si kadın. Kız öğrenci sayısı, bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde yüzde 21, havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde yüzde 24, elektrik ve elektronik fakültesinde ise yüzde 13. Kız öğrencilerimizin, sayıca az oldukları bu bölümlere yönelmelerinde gerekli olan mentorluğa ve özendirmeye daha çok mesai harcamamız gerektiğine inanıyorum" dedi. Emine Erdoğan, Kadınların iş gücüne katılma oranının, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttığını söyledi.
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