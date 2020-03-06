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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 16:45
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    • 06.03.2020 16:45
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    'den göz dolduran başarı! Net kârı yüzde 12 yükseldi!

    Türk Hava Yollarının ’a bildirdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre, net kârı yüzde 12 artışla 4.54 milyar liraya, toplam geliri ise yüzde 19.5 artışla 75.1 milyar liraya yükseldi.

    THY'den göz dolduran başarı! Net kârı yüzde 12 yükseldi!

    'nin 'a gönderdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre, net kârı yüzde 12 artışla 4.54 milyar liraya, toplam gelirleri de yüzde 19.5 artışla 75.1 milyar liraya yükseldi.

    DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ KAYDEDİLDİ
    THY'nin dolar bazında açıklanan yatırımcı sunumuna göre; THY, 2019 son çeyrekte 336 milyon dolar net kâra geçti.

    Aynı dönemde EBITDAR 576 milyon dolardan 892 milyon dolara yükselerek yüzde 55 artış kaydetti.

    Dolar bazında net kâr 2019 tamamında ise yüzde 4.6 artışla 788 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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