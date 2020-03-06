İlk defa ev alanlar için sunulan TOKİ desteği nedir? E-devlet TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Ziraat Bankası devlet destekli konut kredisi avantajları nelerdir? Devlet destekli konut kredisi almak isteyenlerin merak ettiği soruların cevaplarını araştırdık. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz

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