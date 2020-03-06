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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:04
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    • 06.03.2020 10:07
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    Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! Bu sefer de E-devlet uygulamasını kullanıyorlar!

    Dolandırıcıların yeni yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti. Daha önce lar vin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

    Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem!

    DALGINLIKTAN FAYDALANIYORLAR
    E-devlet logolu site üzerinden vatandaşlara, "ların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor. Bursalı K.T.'nin kredi kartından 699,99 lirası çekildi.

    Güvenlik için kredi kartı limitini yüksek tutmayan K.T'nin 700 lirasıyla yetinmeyen dolandırıcılar, sonraki saatlerde kredi kartının limitini bitirmek için peş peşe çekimler yapmaya devam etti.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
    64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yaparak limiti bitirmeye çalışsalar da, limit yetmeyince daha fazla para çekemediler. Dolandırıldığını fark eden K.T., hemen bankayla irtibata geçerek kredi kartını bloke ettirirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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