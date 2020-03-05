Ziraat Bankası ve Garnti Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor 2020? Milyonlarca emekli banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyordu.Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? SGK'yla ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yüzde 66 zamla promosyonu maaşa göre 500, 625, 750 liraya yükseltti. Ardından Garanti de yüzde 166 artış ile 800, bin, bin 200 lira vereceğini duyurdu. Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

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