Emekli promosyon ödemesine ilişkin merak edilen detaylar bugün belli oldu. Özellikle öğlen saatlerinden itibaren yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın 'promosyon' hakkındaki araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli maaşlarını 3 yıl belirli bir bankada alma taahhüdü verecek olan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunuldu. Teklifleri inceleyen milyonlarca emekli aynı zamanda promosyonların ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...