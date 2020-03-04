Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi piyasaların kapanış saatinden itibaren güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Gün sonu gram altının 321 TL'yi, çeyrek altının 526 TL'yi aştığı görülüyor. Altın piyasasında, en düşük 317 bin lira, en yüksek 324 bin 345 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 321 bin 770 liradan tamamladı. İşte 4 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?