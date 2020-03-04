Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.03.2020 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2020 17:49
    ABONE OL

    Son dakika: Çeyrek ve oldu? nda sıçrama büyüyor, 526 TL'yi aştı!

    Son dakika haberi... Çeyrek ve oldu? Global piyasalarda korona virüsünün etkisi görülmeye devam ediyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen nda da büyük hareketlilik görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda son 7 yılın zirvesini gören altında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gram altının 321 TL'yi, çeyrek altının 526 TL'yi aştığı görüldü. Kapalıçarşı'da bugün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 artışla 321,70 liradan tamamladı.

    Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi piyasaların kapanış saatinden itibaren güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Gün sonu gram altının 321 TL'yi, çeyrek altının 526 TL'yi aştığı görülüyor. Altın piyasasında, en düşük 317 bin lira, en yüksek 324 bin 345 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 321 bin 770 liradan tamamladı. İşte 4 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında sıçrama büyüyor, 526 TL'yi aştı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri