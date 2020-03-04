Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.03.2020 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2020 11:54
    ABONE OL

    Ziraat sı emeklilere teklifi: Emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar?

    Milyonlarca , SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren açıklama SGK'dan resmi olarak geldi. Ziraat sı emeklilere teklifi açıklandı. Özel bankalar promosyon açıklamasını yapmaya başlarken en çok merak edilen konu kamu bankalarının teklifleri olmuştu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Yapılan açıklamada 1500 TL 'ye kadar emekli maaşı olanlara 500 TL promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak. Peki emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar?

    Emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar?

    Emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar? Emeklilerin 2020 banka promosyonları hakkında beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası emekli promosyon bilgisini verdi. İşte maaşa göre promosyon miktarı. Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen 'promosyon' uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İşte Ziraat Bankası emeklilere promosyon teklifi...

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası emeklilere promosyon teklifi: Emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri