Emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar? Emeklilerin 2020 banka promosyonları hakkında beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası emekli promosyon bilgisini verdi. İşte maaşa göre promosyon miktarı. Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen 'promosyon' uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İşte Ziraat Bankası emeklilere promosyon teklifi...

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