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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 19:04
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    • 04.03.2020 19:07
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    Kimse bu detayı duymadı! Altın alanlara kritik panik uyarısı! Çeyrek ve gram altın alınır mı, satılır mı?

    Korona virüsünün birçok ülkede görülmesinin ardından global piyasalarda son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Salgının Çin'in ardından Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini artırmasıyla birlikte nda sert hareketler görülüyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği bu kapsamda merak ediliyor. Uzmanlar altın alıp yapanları on binlerce vatandaşı uyardı. Peki, çeyrek ve gram altın alınır mı, satılır mı? İşte detaylar

    Kimse bu detayı duymadı! Altın alanlara kritik uyarı

    Korona virüsünün dünyanın birçok yerinde ortaya çıkmasıyla birlikte piyasalarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle üç-dört haftalık süreçte altın piyasasında farklı değişimler gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftalarda altının gram fiyatı, 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.

    ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

    Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

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    Haberler Ekonomi Kimse bu detayı duymadı! Altın alanlara kritik panik uyarısı! Çeyrek ve gram altın alınır mı, satılır mı?
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