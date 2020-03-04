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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 11:17
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    • 04.03.2020 11:17
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    nın ı Cumhurbaşkanı Kararıyla arttırıldı

    na ödenen aylık 135 liralık Cumhurbaşkanı Kararı ile 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

    Binlerce kişiyi ilgilendiren karar! O ücretler arttırıldı

    Cumhurbaşkanı Kararına göre, na ödenen aylık 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

    Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, güvenlik korucularına ödenenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi.

    Söz konusu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.

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