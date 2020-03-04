Eski iPhone’u getirene 25 $

telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davadaödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halindeödemede bulunacak. Apple şirketi 2017'de, eski model cihazlarında 'beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek' gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti. Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek.